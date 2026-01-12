Lise Davidsen brilla en el estreno de 'Tristan und Isolde' en el Liceu de Barcelona

Lisa Davidsen en 'Tristan und Isolde' en el Liceu de Barcelona - SERGI PANIZO/LICEU

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La soprano noruega Lise Davidsen ha brillado en su debut mundial la noche de este lunes en el rol de Isolde en el estreno absoluto de una nueva producción de 'Tristan und Isolde' en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, con dirección escénica de Bárbara Lluch y musical de Susanna Malkki y con el tenor Clay Hilley como Tristán.

El estreno de esta producción del Liceu ha sido recibida por el público con una ovación de 10 minutos, especialmente a la pareja protagonista, y es la primera de las siete funciones previstas del poema dramático musical de Richard Wagner.

Han acudido al estreno de la obra la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch; el expresidente de la Generalitat Quim Torra, así como el presidente del patronato del Liceu, Salvador Alemany, y el director general del teatro, Valentí Oviedo, así como representantes de la cultura.

En esta nueva producción, Bárbara Lluch sitúa la ópera en espacios que evocan una situación de infinito en esta pieza que explora el misterio del amor entre Isolda y el caballero Tristán, entendido como la fuerza creativa más importante del universo, en una obra inspirada en una leyenda medieval de origen celta del siglo XII.

La puesta en escena de la ópera es minimalista y surrealista, con poca ornamentación en el escenario, ya que según explicó la directora escénica quería que estuviera dotada de simplicidad para no entorpecer la interpretación musical y actoral.

Junto a Davidsen y Hilley completan el reparto wagneriano Bradley Sherrat, como rey Marke; Ekaterina Gubanova como Brangäne, y Thomas Konieczny como Kurwenal, y en las funciones del 15 y 25 de enero, la pareja protagonista estará encarnada por Elena Pankratova y Bryan Register.

Escrita entre 1857 y 1859, la ópera se estrenó en Munich (Alemania) en 1865 y la primera vez que se representó en el Liceu fue en 1899 --en italiano--, siendo la última vez en 2017 con la producción de Àlex Ollé.