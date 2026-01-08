Lise Davidsen protagoniza una nueva producción de 'Tristan und Isolde' en el Liceu de Barcelona

Presentación de la nueva producción de 'Tristan und Isolde' en el Liceu de Barcelona, con la soprano Lise Davidsen en el rol de Isolda - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona estrenará el lunes una nueva producción "minimalista" de 'Tristan und Isolde' de Richard Wagner, bajo la dirección escénica de Bárbara Lluch, la musical de Susanna Malkki y el debut mundial en el rol de Isolda de la soprano noruega Lise Davidsen.

En rueda de prensa este jueves, el director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha mostrado el entusiasmo por el estreno de esta nueva producción, que se verá en siete funciones en el teatro barcelonés entre el 12 y el 31 de enero, y ha resaltado la "efeméride única" del debut de Davidsen como Isolda, que en sus palabras en un cambio en la trayectoria de la soprano y un regalo para el coliseo lírico.

Davidsen ha asegurado que este rol lo han cantado todas las artistas que admira y es consciente que afronta un maratón para el que es necesario unas "capacidades deportivas" y cantar mucho durante toda la ópera.

Ha dicho sentirse "afortunada y agradecida" con la confianza puesta por Garcia de Gomar, y que es un papel en el que lo más difícil es entender la complejidad del personaje del poema dramático musical de Wagner.

En esta nueva producción, Bárbara Lluch sitúa la ópera en espacios que evocan una situación de infinito en este poema dramático que explora el misterio del amor entre Isolda y el caballero Tristán, entendido como la fuerza creativa más importante del universo, inspirado en una leyenda medieval de origen celta del siglo XII.

"SURREALISTA Y MINIMALISTA"

Lluch ha afirmado que se trata de su ópera favorita porque cree que supuso un antes y un después, y aunque ha admitido que nunca ha tenido tanto "vértigo" al enfrentarse al proyecto, al mismo tiempo ha sido donde se ha sentido más cómoda y feliz con un equipo y un teatro.

Ha explicado que la escenografía es "surrealista y mininalista" porque nunca ha imaginado esta ópera en un aspecto hogareño y realista, con un surrealismo muy atado a la belleza, por lo que ha dotado la escenografía de toda la simplicidad posible para no entorpecer la interpretación musical y actoral y centrarse en la complejidad de la obra de Wagner.

La directora musical Susanna Malkki, que se pondrá al frente de la Orquestra del Liceu, ha afirmado que esta ópera es el 'summum' del repertorio operístico, ha destacado el rango expresivo de la partitura de Wagner, y ha celebrado trabajar con Lluch y el "reparto estelar para una ocasión estelar" en el que todas las representaciones serán especiales.

El tenor Clay Hilley, que interpreta a Tristán, ha explicado que empezó a interpretar el papel en 2022 y que es un rol en el que "no hay margen de error, cualquier desviación mata".

Junto a Davidsen y Hilley completan el reparto wagneriano Bradley Sherrat, como rey Marke; Ekaterina Gubanova como Brangäne, y Thomas Konieczny como Kurwenal, y en las funciones del 15 y 25 de enero, la pareja protagonista estará encarnada por Elena Pankratova y Bryan Register.

Escrita entre 1857 y 1859, la ópera se estrenó en Munich (Alemania) en 1865 y la primera vez que se representó en el Liceu fue en 1899 --en italiano--, siendo la última vez en 2017 con la producción de Àlex Ollé.