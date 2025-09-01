La llegada de turistas internacionales a Catalunya baja un 1,2% en julio con 3.287 millones de gasto

Archivo - Varios turistas en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Catalunya recibió un total de 2.352.229 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone una reducción del -1,16% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 3.287,61 millones, un 5,2% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 229 euros en julio, un 4,34% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 6,1 día en Catalunya.

En total, el gasto medio por persona se situó en 1.398 euros, un 6,46% más que en julio del año anterior.

En lo que va de año hasta julio, 11.603.807 turistas han visitado Catalunya (+1,14%) y han dejado un gasto en la región de 13.847,64 millones de euros (+2,98%).

Por comunidades, la región más visitada fue Baleares con el 23,28% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Catalunya (21,34%) y Andalucía (13,98%).

DATOS NACIONALES ---------------------

