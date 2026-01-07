La Llei de Barris elige a 6 de 16 municipios subvencionados en 2025 por la Diputación de Barcelona

Archivo - La muralla de Manresa. - XAVIER CLAPAROLS - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

7 Ene.

Manresa, Mataró, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramanet, Santa Perpètua de Mogoda y Vic han sido seleccionados para recibir los fondos del programa de mejora e integración urbana de la Generalitat, en el marco de la Llei de Barris, y que además son 6 de los 16 que recibieron subvenciones de la Diputación de Barcelona para redactar sus programas de memoria.

Estos municipios se suman a Barcelona (también seleccionada por el Govern) y recibirán recursos económicos para regenerar sus barrios, un hecho que reafirma el papel de la Diputación como "actor clave en el impulso de políticas de regeneración urbana y acompañamiento a los municipios", informa el organismo en un comunicado este miércoles.

Ha añadido que el recurso que la Diputación ofrece en su territorio tiene unos criterios de concesión valorando el nivel de renta del área urbana de actuación, la justificación, los trabajos realizados los últimos 5 años y la propuesta de redacción del programa.