Lleida abre su I MangaCon como feria del manga, anime y videojuegos

LLEIDA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la feria del manga, el anime y los videojuegos MangaCon Lleida ha abierto este sábado en el pabellón 4 de la Fira de Lleida.

Se pueden encontrar productos vinculados al cómic, novelas gráficas y películas de animación de la cultura japonesa, además de talleres, concursos, zonas de juego y actuaciones de cantantes de música anime, informa La Paeria en un comunicado.

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacado al visitar al feria la importancia de abrirse a "nuevas oportunidades en sectores emergentes, en colaboración con iniciativas privadas especializadas".