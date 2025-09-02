Lleida inicia la renovación del alumbrado público en las calles Canal y Campament

LLEIDA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha iniciado la renovación del alumbrado público en las calles Canal y Campament, a la entrada del barrio de la Bordeta, mediante unas obras que tendrán una duración de unas tres semanas y un coste aproximado de unos 50.000 euros, informa el consistorio en un comunicado este martes.

Esta zona tenía carencias de alumbrado y ahora "va a pasar a estar mucho más iluminada y tendrá una mejor sensación de seguridad", según ha dicho la primera teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, que ha visitado las obras.

Se actúa en un tramo de unos 450 metros de longitud, se renueva todo el cableado y se colocarán un total de 30 nuevas farolas, con luminarias con tecnología LED, que serán más altas --con unos tres metros y medio de altura-- y darán mayor amplitud de luz con menos potencia y un menor consumo energético.