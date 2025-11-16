Lleida organiza una conferencia y un itinerario para conmemorar los 50 años de la democracia

El itinerario organizado por el Ayuntamiento de Lleida - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha organizado una conferencia sobre la figura de Francisco Franco, a cargo del catedrático e historiador, Julián Casanova, y un itinerario para conocer los espacios de poder de la ciudad durante el periodo 1938-1975, en conmemoración de los 50 años de la llegada de la democracia.

Estas actividades buscan reflexionar sobre el pasado y la recuperación de los derechos y libertades democráticas, poniendo en valor la "importancia de la memoria democrática", informa el consistorio en un comunicado este domingo.

Este domingo tiene lugar el itinerario, bajo el título "El franquisme a Lleida (1938-1975): un recorregut pels espais de poder de la ciutat", que propone paradas en diversos puntos para conocer donde se ejercía el poder durante la época franquista.

La actividad será conducida por el doctor en Historia por la Universidad de Llleida, Josep Gelonch Solé, cuya tesis está dedicada al estudio de la implantación del franquismo en la demarcación.

Por otro lado, el próximo martes 25 de noviembre a las 19 horas en la sala Jaume Magre, Casanova pronunciará la conferencia "Franco: història, mite i memòria", con el objetivo de analizar la trayectoria del dictador, el legado del franquismo y la construcción de la memoria histórica en España.