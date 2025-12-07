Lleida organiza una jornada para reflexionar sobre el "impacto emocional" del proceso migratorio

Cartel de las jornadas de Migracions i salut mental de Lleida - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida ha impulsado una jornada para reflexionar sobre el "impacto emocional" del proceso migratorio que se celebrará el miércoles 10 de diciembre, en el marco del Dia Internacional de los Derechos Humanos.

Una sesentena de profesionales participarán en este evento con ponencias, talleres participativos y una mesa de experiencias con profesionales de referencia en salud mental y migración, ha informado el consistorio en un comunicado este domingo.

El regidor de Derechos Civiles, Roberto Pino, ha destacado que las sociedades contemporáneas "viven inmersas en dinámicas aceleradas y desigualdades estructurales que afectan profundamente la salud mental" y ha apuntado que esta propuesta pretende ir más allá de la formación y la información y promover espacios de antención emocional.