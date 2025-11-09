Lleida participa en el 21 Festival elPetit de arte en la primera infancia

LLEIDA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lleida organiza varias actividades en el marco del 21 Festival elPetit, que se celebra en más de 30 espacios de 11 ciudades de Catalunya del 15 al 30 de noviembre, con una programación artística dedicada a niños de 0 a 5 años y sus familias, basada en el teatro de objetos y sombras.

El festival, bajo el lema 'Teixim?', ofrece experiencias inmersivas y contemporáneas, dirigidas a la primera infancia, que abren espacios para imaginar, experimentar y relacionarse, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

Lleida ofrecerá el espectáculo 'DO2 llops', de Engruna Teatre, el taller 'Auuuu! Què udola dins meu?' de la misma compañía, y el espectáculo 'Schattenwerfer (Les ombres de l'ombra)', del colectivo alemán TANGRAM Kollektiv.