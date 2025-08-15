Lleida presenta la II Jornada de Prostitución y explotación sexual de mujeres, niñas y niños

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha presentado el programa de la II Jornada de Prostitución y explotación sexual de mujeres, niñas y niños, que en esta edición tratará la prevención del consumo de pornografía y prostitución en la era digital, informa este viernes en un comunicado.

Bajo la organización de la Concejalía de Políticas Feministas, se celebrará el 23 de setiembre en la Fundació Orfeó Lleidatà, con la ponencia 'La nova prostitució encoberta: sugar dating, only fans i fals empoderament', a cargo del canal de comunicación feminista Towanda Rebels, como acto central.

Después de la conferencia se mostrarán buenas prácticas en este ámbito, tratando temas como la prevención de violencias sexuales y la pornografía y sexualidad en adolescentes, y la jornada cerrará con el monólogo 'Divina Comèdia', a cargo de Patricia Sornosa.