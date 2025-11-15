Lleida programa actividades sobre violencias digitales durante noviembre por el 25N

Archivo - Cartel del programa de actividades del Ayuntamiento de Lleida en motivo del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Machistas - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA - Archivo

LLEIDA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha presentado un programa de actividades que incluye una exposición, audiovisuales, charlas y actividades juveniles en espacios de la ciudad hasta finales de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Machistas el 25 de noviembre, que este año dedica a las violencias digitales.

El objetivo es dar visibilidad, prevenir y erradicar las violencias machistas mediante propuestas de reflexión, cultura y participación, informa la Paeria este sábado en un comunicado.

El acto institucional tendrá lugar el día 24 en la plaza del Rectorat con la participación de entidades y administraciones, y las actividades terminarán el 27 con la conferencia 'No es ficción: adolescentes tras las pantallas', una reflexión crítica sobre pornografía y prostitución.