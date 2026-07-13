Lleida.net registró 791 altas de nuevos clientes durante junio, un 102% más que el año anterior

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LLEIDA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lleida.net registró 791 altas de nuevos clientes durante junio, lo que simboliza "la cifra mensual más alta de su historia", duplicando las 391 altas de junio de 2025 (+102%), y el crecimiento se concentra en el correo electrónico certificado, el servicio empleado para acreditar el intento de negociación previa que exige la Ley Orgánica 1/2025.

Las altas superan en un 11% las 714 registradas en mayo y, de las altas de junio, 684 se han convertido ya en clientes, lo que supone una tasa de conversión del 86,5%, informa en un comunicado este lunes.

La norma, en vigor desde el 3 de abril de 2025, obliga a acreditar un intento de solución extrajudicial de controversias (MASC) antes de interponer demandas en el ámbito civil y mercantil, ya que sin esa acreditación fehaciente, el juzgado puede inadmitir la demanda sin entrar en el fondo del asunto.

Audiencias Provinciales como las de Navarra, Gipuzkoa y Ourense han equiparado en resoluciones firmes el correo certificado de Lleida.net a un medio fehaciente análogo al burofax y otras, como las de Zaragoza y Granada, han inadmitido demandas cuyo intento de MASC se apoyaba en correos electrónicos convencionales.

Así, los tribunales han determinado que la tecnología de Lleida.net permite acreditar de forma fehaciente la identidad del emisor, el envío efectivo de la comunicación, el contenido íntegro del mensaje, la entrega al destinatario y la fecha y hora ciertas de dicha entrega.

NOTIFICACIONES CERTIFICADAS

Para la compañía, el "requisito consolida una base de clientes recurrentes en el sector jurídico", ya que España tramita aproximadamente 3,5 millones de procedimientos judiciales al año afectados por la norma.

La compañía prevé que la exigencia de notificaciones certificadas con validez legal antes de acciones judiciales civiles se extienda a otras jurisdicciones en los próximos años, ampliando el mercado potencial de la tecnología.

El ceo de Lleida.net, Sisco Sapena, ha afirmado que el MASC ha convertido la comunicación certificada en un paso imprescindible antes de acudir a los tribunales: "Cada mes se incorporan más despachos y empresas porque nuestro correo certificado tiene la misma validez que un burofax, con menor coste y un rastro probatorio completo".

La compañía cerró 2025 con un ebitda récord de 4,05 millones de euros, un 25% más, y un beneficio neto de 1,245 millones, un 41% superior, según las cuentas auditadas presentadas en abril.