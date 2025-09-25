El Lliure de Barcelona rememora la última obra de teatro que vio un actor que perdió la vista

'La Vie invisible' abre la programación del Lliure de Gràcia

El Teatre Lliure de Gràcia de Barcelona abre su temporada con 'La Vie invisible' de la directora francesa Lorraine de Sagazan, un montaje que parte de la historia real de la pérdida de visión del actor de la obra Thierry Sabatier en la que recuerda la última obra de teatro que vio antes del accidente de tráfico que hace 40 años le dejó ciego.

La obra, que se podrá ver desde este jueves al 5 de octubre, es el primer espectáculo de esta temporada del teatro con el sello Ànima Lliure, un proyecto que apuesta por la diversidad en los escenarios, ha explicado el director del teatro, Julio Manrique.

De Sagazan ha explicado que el germen del ciclo del que 'La Vie invisible' es la primera obra surgió durante el confinamiento por la pandemia a raíz de detectar "lagunas" en el sistema social y comprender como personas desprovistas de un sentido observan la realidad y una obra de arte.

El secreto del espectáculo, ha afirmado, gira alrededor de los encuentros que tuvieron con Sabatier y otras personas con discapacidad visual: "Sin él la obra no existiría o sería diferente", ha añadido la directora.

Ha afirmado que 'La Vie invisible', en el que las personas con discapacidad visual no necesitan ningún aparato para acceder a la obra, se cuestiona el sentido de la vista y si ésta puede alterar la percepción e ir más allá de la comprensión sensible de los actos.

Sabatier, actor aficionado, ha subrayado que en la obra explica su visión como espectador y hace referencia a un espectáculo al que acudió con su madre antes de perder la vista y que le impactó, al hablar de una pareja en crisis, la misma situación que vivían sus padres en ese momento.

Esa inmersión en los recuerdos de Sabatier propició un proceso creativo rico en el que "realidad y ficción se funden" en una pieza teatral, que tiene la voluntad de igualar a las personas videntes e invidentes en el acceso y que el espectador tenga la sensación de experimentar la complejidad de la percepción.

"ES MI HISTORIA, PERO NO TODA MI HISTORIA"

Ha dicho que 'La Vie invisible' contiene misterio y emoción, señalando que trabajar en los recuerdos le toca, y ha añadido que ha habido aspectos que no ha abordado por pudor pero que De Sagazan ha intuido y trasladado al escenario: "Es mi historia, pero no toda mi historia".

La directora ha explicado que para guiarse en el escenario reproducen el lenguaje 'braille' en el suelo, con "marcas con relieve" para que Sabatier se pueda desplazar por él como hilo conductor, con la ayuda de los actores Romain Cottard y Chloé Olivères.