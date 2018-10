Lliures prepara las municipales y sobre si cuentan con Vila dicen: "E pur si muove"

Publicado 04/03/2018 11:31:09 CET

Fernàndez Teixidó prevé elecciones en 2019 cuando haya "bronca" de nuevo

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lliures, Antoni Fernàndez Teixidó, ha explicado que se preparan para dar el salto a las elecciones municipales de 2019, y sobre si cuentan con el exconseller Santi Vila como posible cabeza de lista por Barcelona ha afirmado: "E pur si muove".

En una entrevista a Europa Press, ha defendido que presentarse en Barcelona es capital para la formación, y que puede haber una "gran sorpresa" en las municipales que pasará por la derrota de la actual alcaldesa, Ada Colau.

Según Fernàndez Teixidó, para presentarse en la capital catalana se necesita una "idea luminosa", que promete que tienen, y un gran candidato conocido por la opinión pública, con experiencia, preparado y trabajador.

Al preguntársele si ya lo tienen, ha asegurado que no lo tenían hace tres meses atrás, y que ahora "ya se verá", sin aclarar si se refiere a Santi Vila u otro nombre.

"E pur si mueve", se ha limitado a destacar cuando se le pregunta si el candidato de Lliures para Barcelona es Vila, y ha insistido en que el nombre que elijan debe ser potente, conocer la ciudad y ser capaz de derrotar a Colau.

Pese a admitir que no podrían ganar unas elecciones autonómicas, sí cree que pueden vencer en las municipales si concurren con un buen candidato y programa porque, en su opinión, el balance de la gestión de Colau es que todo es improvisación y el de la oposición catastrófica.

Fernàndez Teixidó, exconseller de la extinta CDC, ha argumentado que Lliures no se presentó a las elecciones del 21 de diciembre principalmente por un problema de financiación, pero cree que puede haber nuevos comicios en 2019.

Para él, el Govern que se constituya ahora tratará de disimular su acción política durante un tiempo, pero "cuando vuelvan a aflorar las contradicciones que significará ver a dirigentes sentados de nuevo en el banquillo de los acusados, habrá una bronca descomunal".

"Cuando esta bronca vuelva masivamente a Catalunya, el Govern que habrá disimulado hasta entonces no podrá mirar hacia otro lado" y el presidente de la Generalitat que se elija no podrá decir que no va con él, ha argumentado.

TERCERA CONFERENCIA POLÍTICA

El partido, que se define como catalanista, liberal y no independentista ni nacionalista, celebrará el miércoles 15 de marzo su tercera conferencia política con el lema 'Centrados en Catalunya'.

El objetivo que persiguen es poner al día la estructura organizativa del partido con la mirada puesta en las municipales, analizar la coyuntura política y alternativas programáticas, y evidenciar que cuentan con el apoyo de personas que han ingresado y quieren colaborar con Lliures, pese a no querer desvelar ningún nombre.

La conferencia también servirá para empezar los trabajos de preparación del segundo congreso del partido, que probablemente celebrarán en otoño.