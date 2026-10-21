Lluís Puig (Junts) llega a Terrassa (Barcelona) para asistir a los 'Cants per la llibertat'

TERRASSA (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) ha llegado este miércoles sobre las 19.15 horas ante el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) para asistir a los 'Cants per la llibertat' tras vivir 9 años fuera de España por el 1-O.

Le han recibido el presidente del Parlament, Josep Rull; el secretario general de Junts Jordi Turull; la vicepresidenta del partido, Miriam Nogueras; el exconseller de Interior Joaquim Forn; el líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, entre otros.

A su llegada, los asistentes a los 'Cants per la llibertat' han recibido a Puig con cánticos de 'És venjança, no justícia' (Es venganza, no justicia).

Lo hace después de que el juez Pablo Llarena levantara de manera definitiva la orden de detención contra él; el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el también exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín.

Además, Rull recibirá este jueves al exconseller y diputado de Junts en la Cámara catalana y le dará la bienvenida y la palabra en el pleno.