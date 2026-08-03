La lluvia ayuda con el incendio de Senet (Lleida), que sigue activo y con perímetros calientes

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han afirmado que la lluvia que ha caído en la zona del incendio de Senet (Lleida), aunque no abundante, les ha ayudado para estabilizar el fuego, si bien sigue activo y con perímetros calientes.

Según ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, persisten las condiciones que dificultan el acceso al incendio por la orografia del terreno y por el riesgo para los efectivos por el comportamiento del fuego y por la caída de rocas o troncos.

Los Bombers seguirán monitorizando el incendio durante la noche, también atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y la posibilidad del paso de nuevos frentes lluviosos este martes.