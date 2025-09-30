Las lluvias dejan en Amposta (Tarragona) 301 l/m2 en 24 horas, el valor más alto en 30 años

Precipitación acumulada en la zona del Ebre (Tarragona) entre el domingo y el lunes - METEOCAT

TARRAGONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El episodio de lluvias que se inició en el sur de Catalunya este domingo por la tarde hasta este lunes han dejado un registro de 301 l/m2 en 24 horas en Amposta (Tarragona), donde se ha alcanzado el valor más alto en más de 30 años de datos, informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un comunicado este martes.

Concretamente, entre los dos días se han recogido 305,9 mm por m2 en esta localidad, y la intensidad ha sido de 92,3 mm en una hora y 171,2mm en dos.

Por otro lado, otros registros relevantes han sido los 214,1 mm en Els Alfacs y 146,9 mm en L'Aldea, ambos alcanzando sus récords en más de 30 años de datos.

Además, el lunes ya queda registrado como el día más lluvioso en más de tres décadas en estas estaciones del delta del Ebre, ya que en Amposta, con 276 mm acumulados a lo largo de este día, supera los 144,2 mm del anterior récord diario del 1 de abril de 2020, y el episodio de este septiembre es uno de los más destacados, comparados a los del 2 de septiembre de 2023 en Santa Bàrbara (Tarragona).

Finalmente, la actividad eléctrica también ha sido muy elevada, ya que la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) registró un total de 1.827 rayos nube-tierra durante el episodio, especialmente concentrados en el Montsià (681), Baix Ebre (546) y Ribera d'Ebre (140).