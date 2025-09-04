Localizada en buen estado la mujer de 71 años desaparecida en Rasquera (Tarragona)

Los Bombers de la Generalitat localizan en buen estado a la mujer de 71 años desaparecida desde el miércoles en Rasquera (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 71 años desaparecida desde el miércoles por la mañana en Rasquera (Tarragona) ha sido localizada en buen estado sobre las 16.00 horas de este jueves, informan los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

La búsqueda, en la que han participado los Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y miembros del Ayuntamiento de Rasquera, se inició el miércoles con un dispositivo formado por 37 efectivos, 15 dotaciones terrestres, un helicóptero, drones y el grupo canino, entre otras, de los Bombers de la Generalitat y, este jueves, se incrementó hasta alcanzar los 52 efectivos.

Ha sido localizada consciente pero desorientada por uno de los equipos de búsqueda, después de hallar algunas de sus pertenencias en la zona, en el barranco de Pedraletes, por lo que ha sido trasladada en helicóptero hasta el centro de mando, donde esperaba una ambulancia que la ha trasladado al Hospital de Mora d'Ebre (Tarragona).