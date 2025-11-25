Localizada "sana y salva" una buscadora de setas desaparecida este lunes en Pontons (Barcelona)

Dispositivo de investigación y búsqueda de los Bombers de la Generalitat de una buscadora de setas desaparecida este lunes en Pontons (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han hallado "sana y salva" a una mujer que se habría perdido mientras buscaba setas este lunes por la tarde por la zona de la Font de Can Fontena de Pontons (Barcelona), informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El cuerpo ha recibido el aviso a las 19.15 horas de este lunes y ha activado un dispositivo de investigación con una veintena de dotaciones y unos sesenta efectivos, que ha culminado con el hallazgo de la mujer este martes sobre las 7 horas en una carretera a la salida de la Llacuna (Barcelona), a unos 9 kilómetros de Pontons.

Han apuntado que durante la noche han realizado una investigación "intensiva" en torno a su casa y del último punto de avistamiento y una búsqueda extensiva por las principales pistas.