Localizado el vehículo del desaparecido durante el temporal en Palau-sator (Girona) - BOMBERS

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han localizado el vehículo del hombre arrastrado por el agua en una riera de Palau-sator (Girona) en la mañana de este martes, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante el día, el cuerpo ha tenido que retirar el operativo terrestre de búsqueda por el alto nivel del caudal y ha mantenido por aire los trabajos, que esta noche se desarrollarán con drones y un mando del Grup Actuacions Especials (GRAE).

"Con la bajada del caudal del agua, el techo del vehículo, que se encuentra en una zona de difícil acceso, ha quedado a la vista", han explicado los Bombers.