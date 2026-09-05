Localizan el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido este viernes en Móra d'Ebre (Tarragona)

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 76 años desaparecido este viernes en Móra d'Ebre (Tarragona), han informado este sábado en un comunicado.

Los bomberos fueron alertados de su desaparición este viernes a las 18.45 horas, después de que el hombre hubiera salido de casa por la mañana sin regresar, por lo que desplegaron un dispositivo de búsqueda extensiva por una zona urbana y de vegetación agrícola que ha concluido este sábado sobre las 7.30 horas, tras encontrar el cuerpo del hombre en unos campos cercanos a la N-420 en Móra d'Ebre.

Para la búsqueda los bomberos han movilizado una quincena de dotaciones terrestres, así como efectivos del Grupo Canino de Búsqueda de Vic (Barcelona) y la Unidad de Drones de Mollerussa (Lleida), y en el dispositivo también han participado 6 patrullas de los Mossos d'Esquadra, con efectivos de la Unidad de Investigación.