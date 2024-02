Lola Herrera recuerda los teatros desaparecidos de Barcelona, "parte de la historia" de la ciudad

Interpela a las jóvenes a interesarse por las mujeres que han conseguido derechos: "Son el referente"



BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Lola Herrera ha recordado los teatros de Barcelona en los que ha trabajado durante toda su trayectoria y ha mencionado a los desaparecidos, de los que ha afirmado que son "parte de la historia" de la ciudad.

Lo ha dicho este martes en el acto del Gremi de Restauració por Santa Eulàlia en el que ha sido la invitada de honor en la sala La Paloma, y que ha contado con la glosa del presentador Jorge Javier Vázquez, y la participación del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent; y el presidente del Gremi, Salva Vendrell.

Herrera, de 88 años, ha relatado los orígenes de su relación con Barcelona y el resto de Catalunya y en concreto las veces que ha trabajado en la capital catalana desde 1957, donde ha actuado "prácticamente todos los años en los distintos teatros de la ciudad".

Ha recordado el teatro Calderón, ubicado entonces en la Rambla Catalunya con la calle Diputación y en el que ahora hay un hotel con el mismo nombre; ha valorado su desaparición como "un desatino, una pérdida irreparable para esta ciudad y para el teatro en general".

También ha mencionado el teatro Barcelona, donde más veces trabajó y donde estrenó 'Cinco horas con Mario', un momento en el que ha explicado que se desmayó y que ese momento desembocó en una depresión: "Me dolió mucho la desaparición de ese teatro, creo que todavía me duele".

Ha evocado momentos en el teatro Windsor y varias visitas a la sala La Paloma, de la que ha lamentado que haya estado cerrada al público durante más de una década: "¿Cómo es posible que un sitio como este haya estado tanto tiempo acumulando polvo? Me alegro de que vuelva a funcionar".

Con todo, ha valorado el "ambiente de libertad en los tiempos más grises, casi negros", en Barcelona, y ha afirmado que conoce toda Catalunya y que se siente muy cómoda y un poco catalana.

REFLEXIÓN PARA LAS MUJERES

Herrera ha aprovechado su intervención para interpelar a las mujeres a no perder los derechos que han conseguido en años anteriores: "No podemos distraernos si no queremos perder esos derechos porque siempre hay un lobo feroz disfrazado de caperucita dispuesto a robarnos algo de lo que atesoramos".

"Hasta llegar aquí son muchas las que se han dejado la vida defendiendo los derechos de todas. Ellas son el referente, el ejemplo, el espejo donde hay que mirarse. Me gustaría que las jóvenes se interesasen por esas épocas, por esas mujeres", ha afirmado.

"UNA BARCELONESA MÁS"

En su glosa, Jorge Javier Vázquez la ha definido como "una barcelonesa más" y la ha recordado actuando en el teatro Goya en los años 90, cuando él mismo iba a verla, años antes de establecer una amistad que ha agradecido tener en su vida.

"Qué gusto escuchar a una mujer como Lola Herrera, 88 años nos contemplan. Tener la valentía de decir en un programa de televisión, en un horario de máxima audiencia: No entiendo que las mujeres voten a la ultraderecha", ha concluido.

UN SECTOR "AL ALZA"

Durante el acto, Collboni ha afirmado que es un reconocimiento para la restauración pero también para toda la ciudad, ha celebrado que el sector "va al alza", y ha destacado el compromiso de Herrera, que para él simboliza a toda una generación de actores y actrices.

Por su parte, Torrent ha destacado que la restauración es un elemento "imprescindible" de la cotidianidad catalana, ha afirmado que en Catalunya y en Barcelona es el lugar donde se come y bebe mejor, y ha celebrado que se mantenga el diálogo y la complicidad con el sector; además de reconocer también a Herrera.

Vendrell ha reivindicado la vocación que dice que caracteriza a los restauradores, ha dicho que desde el gremio se sienten muy orgullosos de los bares y restaurantes de la ciudad, y también ha elogiado a Herrera, que ha definido como la gran drama del teatro español: "Barcelona es tu casa".