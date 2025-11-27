Loles León tras recibir el premio 'Meninas 2025': "No dejaremos que vuelva" la dictadura

La actriz Loles León recibe un premio durante la entrega de los galardones ‘Meninas 2025’, a 27 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Los premios 'Meninas' reconocen a todas aquellas personas y entidades que contribuyen de manera destaca - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Loles León ha advertido este jueves de que "pese a que la dictadura parece que quiere volver, no dejaremos que vuelva" tras recibir por parte de la delegación del Gobierno en Catalunya el premio 'Meninas 2025', que reconoce a personas y entidades comprometidas con la erradicación de la violencia de género.

En un comunicado de la delegación del Gobierno en Catalunya, explican que de Loles León se ha destacado que ha convertido su trayectoria artística "en un vehículo de concienciación ante las desigualdades estructurales que sostienen la violencia de género".

La fiscal Teresa Compte también ha recogido el premio 'Meninas 2025' en reconocimiento por su trabajo a la hora de impulsar "políticas para la persecución de la violencia de género y la protección de las víctimas".

Compte, que fue la primera mujer en ocupar la Fiscalía Superior de Catalunya en 2007, ha participado en debates y análisis sobre la Ley de Violencia de Género.

CARLOS PRIETO

El delegado del Govern en Catalunya, Carls Prieto, ha mostrado su preocupación por el hecho de que "1 de cada 5 jóvenes en España crea que la violencia de género es un invento ideológico".

Así, ha alertado sobre la "dictadura del algoritmo" como la principal explicación y, pese a subrayar los avances que se han hecho en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia de género, ha admitido --textualmente-- que aún queda mucho camino por recorrer.

SAIZ Y MENOR

En el acto también ha intervenido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha reivindicado que la inversión del Estado en la lucha contra la violencia de género se ha multiplicado por 7,5 entre 2018 y 2025: "El Gobierno de España sitúa el feminismo y la igualdad en el centro de la acción política".

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha añadido también que "detrás de cada víctima siempre hay una historia de vida rota por la violencia", lo que considera que debe interpelar a la sociedad.