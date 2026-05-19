López (CC.OO. Catalunya) defiende la necesidad de Presupuestos por la geopolítica y "goteo de EREs"

Reunión del Govern con patronal, sindicatos y entes municipalistas previa a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del miércoles - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha defendido la necesidad de que Catalunya tenga unos presupuestos que refuercen las administraciones públicas ante, ha explicado, una situación geoestratégica y económica complicada, con un "goteo de expedientes de regulación de empleo (ERE)".

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa tras una reunión del Govern con patronal, sindicatos y entes municipalistas previa a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del miércoles, en la que ha afirmado que desde el sindicato celebra el acuerdo de Presupuestos, o que "todo esté encarillado para que eso sea así".

Ha sostenido también que se debe analizar cuáles son las causas de los EREs, que ha asegurado, "no son causes económicas".

Respecto al mayor peso de Catalunya en el Consorci de la Zona Franca, López ha afirmado que es una buena herramienta de política industrial para hacer frente al mismo contexto de incerteza que, ha explicado, "aún tenemos que acabar de ver como se desarrolla".

Sobre la línea orbital ferroviaria, la líder del sindicato ha valorado positivamente la medida, aunque ha dicho que "hace falta reforzar las infraestructuras que ya tenemos", como es Rodalies, donde ha afirmado que hace falta desplegar todas las inversiones.