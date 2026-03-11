López (CC.OO.) critica el 'no' de Ustec al acuerdo en Educación: "Nunca ha negociado ni un euro"

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya Belén López, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha criticado el 'no' del sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, al reciente acuerdo en Educación alcanzado entre el Govern y los sindicatos CC.OO. Educació y UGT Catalunya: "Nunca ha negociado ni un euro".

Lo ha dicho este miércoles en la presentación del informe sobre la precariedad laboral 2025 del sindicato, dos días después de que presentarse un acuerdo que incrementará un 30% el complemento salarial específico de los docentes catalanes hasta los 3.000 euros anuales al finalizar el acuerdo en 2029.

"La última actualización se hizo en 2001 por un acuerdo firmado por CC.OO. y UGT, porque Ustec nunca ha negociado ni un euro de incremento para los docentes", ha aseverado la líder sindical.

López ha contrastado la "praxis y la realidad" de la negociación frente a las demandas ante las que recuerda que, pese a que se puede pedir todo, la obligación de los sindicatos es gestionar mejoras tangibles para los trabajadores, en sus palabras.

"No entendemos cómo es que todo el mundo no se suma a este acuerdo, a no ser que haya otros intereses que a mí no me toca explicar", ha concluido.