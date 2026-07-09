López (CC.OO.): "Quieren que trabajemos hasta que nos crujan"

La secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López, durante la celebración del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona, en el Centro Cívico Cotxeres de Sants, a 9 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). CCOO celebra con este acto el m - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general en Catalunya, Belén López, ha considerado un ataque sin precedentes cuestionar el derecho a la salud y hablar de fraude con las bajas médicas, tras las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Quieren que trabajemos hasta que nos crujan".

Lo ha declarado a los periodistas este jueves junto al secretario general de CC.OO., Unai Sordo, antes del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona del sindicato, acto al que también asisten el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Lo que quieren es que no tengamos derecho a la salud y quieren que trabajemos hasta que nos crujan, y cuando nos crujan, nos cambien y nos reemplacen por otros", según López.

50 AÑOS DE DEMOCRACIA

También ha destacado la importancia de que no haya una resignificación de la historia, porque "la democracia se ganó en las fábricas, en las calles y no en despachos por el pacto de dos o tres".

Por eso, considera más necesario que nunca abanderar la defensa de la democracia, de los derechos sociales y las libertades políticas, ya que "hay muchísimo en juego".

Ha instado a la gente a que, ante las elecciones, "piensen cuál es la opción política que defiende sus intereses como clase".