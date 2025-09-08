López (Comuns) defiende una Diada que recuerde que Catalunya siempre "se ha abierto a los demás"

La coordinadora nacional de los Comuns, Candela López, en un acto de los Comuns en homenaje al escritor Paco Candel por la Diada de Catalunya en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

Tarafa reclama que Israel no pase "sin pena ni gloria" en eventos deportivos y culturales

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

La coordinadora nacional de los Comuns, Candela López, ha defendido que Catalunya celebre este jueves su Diada nacional recordando que los catalanes son un pueblo que nunca se ha resignado, que "siempre se ha ampliado y se ha abierto a los demás".

Lo ha dicho en un acto de los Comuns bajo el título 'Catalunya: un sol poble, moltes veus', en homenaje al escritor Paco Candel por la Diada de Catalunya en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que han participado también el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y la coordinadora nacional de los Comuns, Gemma Tarafa.

"Esta Catalunya que defendemos tiene voces diferentes, tiene sonidos diferentes, tiene gente trabajadora, venida de todas partes, que hizo crecer este país y que sigue haciéndolo", ha sostenido, y ha añadido que siempre ha sido, y lo sigue siendo, un solo pueblo.

En este sentido, ha afirmado que la catalanidad "no es un santo ni es pedigrí", sino que se construyó también gracias a los recién llegados que se quisieron integrar conjuntamente con los de origen, algo que es un consenso básico del catalanismo.

"EXTREMA DERECHA REACCIONARIA"

Ha abogado por reivindicar la diversidad como fortaleza de Catalunya frente al "avance de la extrema derecha reaccionaria" y ha sostenido que los que defienden este planteamiento son mayoría.

"Catalunya no es la que pide nunca de dónde vienes, sino '¿qué quieres hacer?'. Y lo que quieren los nuevos catalanes es trabajar, convivir, felices y en paz, con respeto y tolerancia. Y en realidad nosotros debemos tener claro, y no debemos equivocarnos: debemos saber que somos la mayoría", ha defendido.

GEMMA TARAFA

Tarafa ha defendido que Catalunya "siempre ha avanzado cuando ha sido capaz de incluir, de mezclar y de sumar", y que esta es una tarea vigente aún hoy en día y más que nunca.

Ha abogado por, como defendía Candel, "reconquistar espacios" en los barrios y en sitios, y lo ha ejemplificado con barrios como La Florida o Can Clos, donde los extranjeros acabaron siendo Catalunya, en sus palabras, a pesar de su pobreza o sus grandes dificultades.

En esta línea, ha dicho que quedan retos pendientes y pasos que dar, como la regulación de "centenares de miles de personas, de vecinos que viven" en Catalunya, y que ya son catalanes, pero no de pleno derecho.

MEDIDAS CONTRA ISRAEL

Ambas dirigentes se han referido al paquete de medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel para "detener el genocidio en Gaza" con un decreto ley para el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el mismo.

López ha afirmado que para los Comuns "nunca las medidas serán suficientes" y que querrían ir más allá, pero que se deben celebrar los avances que está consiguiendo su espacio político, ha asegurado.

Por su parte, Tarafa ha agradecido a la sociedad civil organizada y a movimientos como la Global Sumud Flotilla o las protestas durante la Vuelta a España de ciclismo, y ha pedido no normalizar la presencia de Israel en competiciones deportivas o eventos culturales, y que pase "sin pena ni gloria".