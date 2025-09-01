López (Comuns) enmarca en la "normalización política" la reunión de Illa y Puigdemont

Las coordinadoras de los Comuns Gemma Tarafa y Candela López en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Tarafa critica que "la inacción de la UE en Gaza es desesperante" y pide al Gobierno ir más allá

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns Candela López ha enmarcado en la "normalización política" la reunión que mantendrán este martes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

En rueda de prensa este lunes junto con la coordinadora de los Comuns Gemma Tarafa, López ha valorado positivamente que se "avance en el diálogo", pero ha reclamado que se tengan claras las prioridades, textualmente.

Ha señalado que este encuentro debe servir para "avanzar en políticas sociales, de vivienda y de lucha contra la emergencia climática" y también para abordar temas a nivel estatal como la reducción de la jornada laboral, ya que los votos de Junts son imprescindibles en el Congreso para sacar adelante estas medidas.

Preguntada por si desde los Comuns se reunirán también con Junts, López ha afirmado que siempre están abiertos al diálogo si es necesario para avanzar en políticas concretas, y ha recordado que este tipo de contactos se han realizado desde Sumar.

"INACCIÓN DE LA UE" EN GAZA

Por su parte, Tarafa ha criticado que "la inacción de la UE en Gaza es desesperante", y ha acusado a Europa de mirar hacia otro lado y potenciar otro tipo de estrategias en lugar de frenar lo que considera un genocidio por parte de Israel.

Ha sostenido que el Gobierno español puede ir mucho más allá en esta materia, y ha reclamado que haga "efectivo ya" el embargo de armas a Israel mediante un real decreto ley y que no espere a que se tramite la ley en el Congreso con ese mismo objetivo, ya que considera que el Ejecutivo central va muy tarde.

También ha reclamado que se rompan las relaciones comerciales con Israel y que se pida "con muchísima más fuerza" la ruptura del acuerdo de asociación UE-Israel, así como que se suspendan las relaciones diplomáticas y que se retire al embajador español en Tel Aviv.

Por último, ha solicitado que se prohíba participar a Israel en todo tipo de evento cultural y deportivo: "Exigimos al Gobierno que sea valiente, claro y contundente", y ha defendido que trabajarán para seguir empujando al PSOE a tomar medidas en este sentido.

Tarafa también se ha mostrado a favor del movimiento BDS de boicot a empresas israelís: "A favor de iniciativas que suman en la ruptura y el aislamiento" a Israel, ha destacado.