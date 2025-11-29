López (Comuns) pide a Junts que defienda a los catalanes "sacando adelante medidas" en el Congreso

Archivo - La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha pedido a Junts este sábado que defienda a los catalanes "sacando adelante medidas" en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha dicho desde Ripoll (Girona), uno de los municipios donde los Comuns han estado este sábado en el marco de la campaña 'Comuns a peu de carrer', con paradas en 50 municipios de Catalunya.

Se ha referido a las declaraciones este viernes del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pidió en un acto con Foment del Treball votos para presentar una moción de censura, por lo que López ha recordado que el PP "siempre ha estado en contra de los intereses de los catalanes y las catalanas".

"Es la fuerza política que más daño ha hecho a nuestro país", ha asegurado sobre el PP, y ha reclamado a Junts que la manera de defender los intereses de los catalanes no es dar apoyo a Feijóo.

Así, ha dicho que no entienden por qué Junts esta semana ha "rechazado mil millones de euros para los próximos tres años en Catalunya".

"Entendemos que esta no es la manera de defender los intereses de los catalanes y las catalanas y nosotros les pedimos que hagan su trabajo", ha sentenciado.