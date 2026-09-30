Lucía Alemany rueda una película sobre Alexia Putellas que llegará a los cines en 2027

Momento del rodaje. - LAZONA-LACIMA-YOU FIRST-ODESSA FILMS

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lucía Alemany está rodando una película de ficción inspirado en los orígenes y primeros años de la futbolista Alexia Putellas, que llegará a cines en 2027.

La película, que se graba entre Catalunya y Valencia, está protagonizada por Madicken Mauri-Sandaker y Emma Masoliver (como Alexia), Roger Casamajor (como Jaume) y Marina Salas (como Eli), informan las productoras en un comunicado de este miércoles.

La película es un "retrato honesto y emocionante" de alguien que lucha por convertirse en quien quiso ser, enfrentándose a la competición, la distancia de casa, la pérdida y la toma de decisiones importantes.