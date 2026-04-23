Lucía Solla explica haberse encontrado con lectoras que se sienten "muy identificadas" con 'Comerás flores'

La escritora Lucía Solla firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festividades más em - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora Lucía Solla ha celebrado su primer Sant Jordi en Barcelona como escritora y también como lectora, y ha explciado que se ha encontrado mayoritariamente con mujeres lectoras que se sienten "muy identificadas" con su novela, 'Comerás flores'.

En declaraciones a Europa Press, Solla también ha explicado que también acuden a la firma de su libro mujeres que son amigas de chicas que viven una situación parecida a Marina, la protagonista del libro: "Quieren que les transmita fuerzas a través de las dedicatorias para regalárselo a ellas".

Solla ha reconocido que su intención era escribir una novela, lo que le ha permitido dar charlas en institutos para que los estudiantes identifiquen ciertas conductas que se deben evitar en relación al maltrato dentro de una relación.