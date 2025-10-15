LuxQuanta cierra una ronda de Serie A de 8 millones para acelerar el crecimiento

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en ciberseguridad cuántica LuxQuanta ha cerrado una ronda de financiación de Serie A de 8 millones para acelerar el crecimiento, informa en un comunicado este miércoles.

La operación ha sido liderada por Big Sur Ventures, ha tenido el apoyo de A&G como mayor inversor y ha incluido a nuevos inversores como GMV, Wayra y EIC Fund, junto con el renovado compromiso de los inversores actuales Corning y GTD.

La compañía ha explicado que esta ronda "marca la transición de LuxQuanta de prometedora startup a scale-up mundial", lo que le permitirá escalar su producción, avanzar en la investigación y el desarrollo de tecnologías cuánticas y fotónica integrada.

Además, con el nuevo capital ampliará el equipo comercial, técnico y operativa y acelerará su expansión en el mercado internacional.

La compañía ha explicado que ofrece soluciones de seguridad cuántica, ofreciendo "soluciones robustas, escalables y accesibles".