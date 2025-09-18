Luz Casal actuará en el Strenes de Girona en abril

Archivo - La cantante Luz Casal durante una actuación en las Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a 23 de junio de 2023, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GIRONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante Luz Casal actuará el próximo 18 de abril en el Auditori de Girona, en el marco del Festival Strenes, en el que presentará los temas del nuevo álbum de la artista gallega que se publicará este otoño.

Esta actuación se suma a las ya anunciadas de Els Amics de les Arts -que han agotado las entradas para el doble pase en las escaleras de la Catedral el 2 de mayo--, Macaco y Ferran Palau, informa este jueves el festival en un comunicado.

Las entradas del concierto de Luz Casal se pondrán a la venta la tarde de este jueves en la página web del festival.