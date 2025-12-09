Luz verde al plan de captación de 6.000 millones de inversión extranjera en Catalunya hasta 2030

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu de este martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la estrategia de captación y ampliación de inversión extranjera, anunciada a finales de octubre por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por la que prevé captar 6.000 millones de euros hasta 2030.

Este objetivo se materializará a través de 600 proyectos de inversión, y se prevé que permitan crear y mantener 45.000 puestos de trabajo, según informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La nueva hoja de ruta del Govern para los próximos cinco años, período en el que intentará alcanzar las 10.000 filiales extranjeras en Catalunya, proyecta un 27% más de proyectos, además de un aumento del 60% en términos de inversión y empleo respecto al último lustro.

Según ha confirmado el Govern, el plan priorizará una serie de mercados clave, mientras que "desde un punto de vista sectorial, la estrategia parte de la voluntad de consolidar un modelos de país basado en la industrialización, la digitalización y la transición sostenible", añade el comunicado.

De manera más concreta, la estrategia busca que la mitad de la inversión captada sea en el sector industrial, un 75% de los proyectos sean neutros desde el punto de vista climático y otro 50% de la inversión y el empleo se materialicen fue del área metropolitana de Barcelona.