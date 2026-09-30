Lynyrd Skynyrd, primera confirmación del Barts Festival 2027 de Barcelona

La banda estadounidense Lynyrd Skynyrd - BARTS FESTIVAL/THE PROJECT

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense Lynyrd Skynyrd, creadora de la icónica 'Sweet Home Alabama', actuarán el 9 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona en el marco del Barts Festival 2027, siendo la primera confirmación de la próxima edición del certamen.

Las entradas para el concierto de esta banda de rock con más de 50 años de historia y 38 millones de discos vendidos en Estados Unidos se pondrán a la venta este viernes, informa la promotora The Project en un comunicado.

La banda está actualmente liderada por Johnny Van Zant y Rickey Medlocke y el Barts Festival anunciará más artistas para su segunda edición en las próximas semanas de un festival que el pasado verano tuvo más de 68.000 asistentes.