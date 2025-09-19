El Macba incorpora 18 obras de videoarte de la Fundación Han Nefkens

Archivo - Plaza del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), donde se harán las obras de ampliación del museo, el 14 de abril de 2021 en Barcelona (Cataluña). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La donación marca el inicio de una colaboración permanente

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) ha anunciado la donación de 18 obras de arte en formato vídeo de la Fundación Han Nefkens (HNF), con sede en Barcelona, informa este viernes en un comunicado.

Esta donación marca también el inicio de una colaboración permanente entre ambas instituciones, reforzando el compromiso de ambas instituciones de apoyar el videoarte contemporáneo y a los artistas emergentes.

Las obras, adquiridas por la HNF entre 2009 y 2022, son resultado del programa de becas y premio que dan apoya a jóvenes artistas de todo el mundo, y las piezas se han exhibido previamente en exposiciones organizadas en colaboración con instituciones asociadas a la fundación.

"Detrás de cada una de estas piezas hay una amplia red de experiencia, compromiso y pasión compartida entre diferentes agentes", ha explicado Han Nefkens.

Las obras, que formarán parte de la colección del museo, se alinean con las prioridades curatoriales, particularmente el caso de las perspectivas poscoloniales y el interés en los artistas del sur global.

La directora del museo, Elvida Dyangani Ose, ha asegurado que las obras se incorporan a "áreas clave" de las líneas del museo como historia, poder y memoria; ecología y teoría multiespecie, y enfoques decoloniales, poscoloniales y anticoloniales, entre otros.