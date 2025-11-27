El Macba propone un nuevo relato coral de su colección a través de 200 piezas en una exposición

Uno de los espacios de la muestra - MACBA

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) propone un nuevo relato coral de su Colección a través de 200 piezas de una cincuentena de artistas de arte moderno y contemporáneo en la exposición 'Como una danza de estorninos. Colección Macba: 30 años e infinitas formas de ser'.

La muestra, que se podrá visitar desde este jueves hasta el 28 de septiembre de 2026 y es una de las propuestas del Año Treinta del museo, presenta un relato no cronológico "que desafía los conceptos de individuo y comunidad" y establece un diálogo entre artistas de diferentes generaciones, informa este jueves el museo.

La nueva propuesta de la Colección Macba, comisariada por la jefa de la colección Clàudia Segura y la curadora del Macba Núria Montclús, reflexiona sobre la subjetividad y su construcción a través de cinco ámbitos que muestran a un sujeto en transformación constante.

Entre los artistas que incluye la obra se encuentran Joan Miró, Antoni Tàpies, William Kentridge, Jean-Michel Basquiat, Dau al Set, Richard Hamilton, Joan Brossa, Ocaña, Modest Cuixart, Claudia Andujar, Onofre Bachiller, Silvia Gubern, Àngels Ribé, Joan Jonas, Itziar Okariz, Zush, Matt Mullican y Josefa Tolrà.

Se podrán ver piezas en 'Como una danza de estorninos' como una selección del trabajo 'Fotomatón' de Onofre Bachiller; un autorretrato de Basquiat; 'Labyrinthe' de Àngels Ribé; 'Sonhos Yanomami' de Claudia Andujar; 'Volcano Saga' de Joan Jonas, en la que Tilda Swinton interpreta la fuerza femenina que se convierte en volcán, entre otras.

LA MITAD NO EXPUESTAS EN EL MACBA

Aproximadamente la mitad de las obras exhibidas no se han expuesto con anterioridad en el Macba, entre las que destaca un libro de artista del recientemente desaparecido Evru, conocido como Zush entre 1968 y 2001.

Un 15% de las piezas seleccionadas son incorporaciones recientes, de los últimos tres años, al fondo de la colección como 'Oruguismo' de Rosario Zorraquín, y 'Acciones corporales', de Esther Ferrer.

La exposición cuenta con un grueso de piezas importantes procedente de la colección de Salvador Riera, que fue una de las primeras grandes incorporaciones a la Colección Macba en 1997, como es el caso de 'Self-Portrait', de Basquiat o una serie de piezas nunca antes exhibidas de Josep Uclés.

La muestra concluye con un espacio documental con materiales gráficos y audiovisuales vinculados a la Colección Macba que se han generado a lo largo de estos 30 años y se abre este jueves con una fiesta abierta al público que da paso a tres días de puertas abiertas.