Macias (Rodalies) asegura que el Govern hizo todo lo posible ante una "situación crítica"

Una persona en la Estación de Passeig de Gràcia mientras continúa la suspensión del servicio de Rodalies. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha asegurado que el Govern de la Generalitat hizo todo lo posible para solucionar la "situación muy crítica" que supuso el corte del servicio durante este jueves.

"Recrearse en quién lo ha hecho mal no sirve de nada, nosotros por la mañana nos encontramos una situación muy crítica, que es que no había servicio (de Rodalies) e hicimos todo lo posible para negociar y trabajar para que se recuperara" ha dicho en una entrevista en RTVE este viernes recogida por Europa Press.

Tras el paro de dos días del servicio ferroviario en el territorio, el comisionado ha confirmado que este viernes el servicio se está recuperando poco a poco, fruto del trabajo de negociación del pasado jueves entre el Govern y los maquinistas.

Preguntado por la apertura de un expediente informativo a Renfe por no prestar el servicio de trenes de Rodalies, Macias ha dicho que el papel de la Generalitat como titular del servicio es abrir un expediente "para informarse de lo qué ha sucedido".

A la vez, Macias ha pedido "empatía emocional" frente a los maquinistas cuando plantean cuestiones de seguridad para defender su profesión y la seguridad propia y de los usuarios.

INSPECCIONES

En relación a las inspecciones que se iniciaron este jueves para garantizar la viabilidad de las líneas de Rodalies en Catalunya, Macias ha explicado que han dado lugar a tres medidas, que son la anotación de incidencias, limitaciones de velocidad temporales por prudencia antes de poder solucionar la incidencia y otros temas que "deben corregirse rápidamente".

Las marchas exploratorias se han realizado de la mano de 13 equipos de tres personas que llevaron a cabo 13 itinerarios para recoger datos que se han procesado por la noche, ha detallado el comisionado.

"Es un trabajo positivo que ha permitido detectar las cosas que hay que corregir y que los maquinistas, un colectivo fuertemente impactado en los últimos días, tengan este convencimiento de que las condiciones de seguridad son máximas", ha dicho.