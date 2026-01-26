Macias (Rodalies) asegura que la "mala comunicación" en los fallos del sábado está solucionada

Pasajeros en la Estación de Fabra i Puig, este lunes. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, se ha referido a una "mala comunicación", en su opinión ahora solucionada, tras ser preguntado sobre el hecho de que el pasado sábado se pusiera en marcha parcialmente el servicio de Rodalies, y pese al anuncio del Govern de que no habría servicio.

"Nos imaginamos que debió ser Renfe (quién dio la orden de retomar el servicio). Nosotros lo preguntamos, ante un hecho grave como es que no se siguieran las instrucciones de la Generalitat, que es quién tiene la titularidad del servicio, la Generalitat se lo hizo llegar", ha explicado en una entrevista en TV3 este lunes recogida por Europa Press.

A lo largo del mismo sábado, el pasado domingo y este lunes, ha continuado el comisionado, esta situación se ha solucionado con la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en las reuniones técnicas sobre la crisis ferroviaria en Catalunya.

FALLO EN EL CENTRO DE CONTROL ADIF

Preguntado sobre el último fallo del servicio, que ha obligado a cortar temporalmente el servicio esta mañana por una incidencia en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona), Macias ha explicado que hará que la recuperación de la normalidad del servicio "sea mucho más lenta de la que nosotros querríamos".

Ha destacado los esfuerzos para poner en marcha un "plan alternativo de transporte" que pasa por asegurar la cobertura en bus en las líneas de Rodalies más transitadas y garantizar la circulación en los puntos que aún no sea posible restablecer el servicio con opciones alternativas.

FALTA DE INVERSIÓN

Macias sí que ha alegado que "todo es atribuible a la falta de inversiones durante muchos años" en el servicio tradicional ferroviario, no únicamente de Rodalies, sino en el conjunto de España.

"El sistema ferroviario español a partir del año 2000 coge una prioridad que es la de dedicarse a hacer líneas de alta velocidad, y se descuida el sistema convencional", ha explicado el comisionado en la misma entrevista, lo que ha generado una severa desinversión.