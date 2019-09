Maddalen Iriarte (EH Bildu) ve al independentismo respondiendo a la sentencia: "Aquí no ha acabado nada"

Publicado 11/09/2019 11:42:47 CET

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha asegurado este miércoles que el independentismo catalán responderá con fuerza a una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O: "Aquí no ha acabado nada".

En la ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova en Barcelona por la Diada, preguntada por si cree que el independentismo catalán no pasa por su mejor momento, ha respondido que "en Catalunya no ha acabado nada, que podrá haber altibajos como en cualquier otro país, pero no ha acabado nada".

Ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque cree que "no es capaz de dar respuesta al problema territorial grave que tiene con Catalunya y Euskal Herria", y ha dicho no desear elecciones, pero ha asegurado estar preparada para ellas con una apuesta que pasa por que los partidos independentistas en el Estado y en Europa se unan.