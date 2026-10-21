La madre del bebé maltratado de Barcelona pide archivar el caso contra ella tras exculparle su expareja

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La madre del bebé de seis semanas presuntamente maltratado en Barcelona ha solicitado al juez de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia de la capital catalana que archive el caso contra ella después de que el padre del menor y expareja de ella la exculpara en su última declaración del pasado 1 de octubre, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico', la defensa ha presentado un escrito este miércoles pidiendo que la aparten del procedimiento al entender que no hay indicios de su participación en los hechos investigados.

Por otra parte, las fuentes consultadas por Europa Press han explicado que ambos progenitores se han sometido a varios exámenes psicológicos en las últimas semanas a petición del juez, si bien todavía no hay resultado.

"INCAPAZ" DE HACERLE DAÑO AL BEBÉ

En su última declaración voluntaria ante el instructor, el padre sostuvo que "conscientemente" no creía haber hecho daño al menor, sin descartar que algunas de las lesiones puediesen ser producto de su negligencia o de la que era su pareja.

El padre exculpó a su ex, a la que describió como una persona más diligente que él, y aseguró que nunca había visto un comportamiento agresivo por parte de ella hacia el bebé y que la consideraba "incapaz" de hacer algo así porque la conoce desde hace 17 años.

Cabe recordar que ambos progenitores están siendo investigados por presunto maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual, y que él, que permanece en prisión provisional desde marzo, ha solicitado de nuevo la libertad provisional, mientras que ella obtuvo la obtuvo el pasado 7 de mayo.

LESIONES

El bebé presentaba una fractura en el fémur, que suponía "un riesgo vital", así como lesiones en el ano que los médicos consideran incompatibles con la expulsión natural de las heces y sobre las que dijeron que nunca en su carrera habían visto algo similar.

Además, el lactante también tenía fracturas en las piernas y en las costillas así como lesiones cerebrales, compatibles todas ellas con un zarandeo, y hematomas en el moflete y en la zona genital.

El bebé, ahora con una familia de acogida, evoluciona "favorablemente bien", si bien será necesario esperar un tiempo para conocer el alcance de las secuelas que pueda tener.