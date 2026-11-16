Los Magic Days de Casa Seat Cupra convertirán el espacio en una experiencia navideña inmersiva

Magic Days de Seat - SEAT

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Seat Cupra ha presentado una nueva edición de los Magic Days, una experiencia navideña inmersiva que "transformará el espacio en un universo lleno de sorpresas y fantasía para toda la familia" del 27 de noviembre al 5 de enero, informa este lunes Seat en un comunicado.

La actividad está pensada especialmente para los niños: "Cada pequeño recibirá un pasaporte que le acompañará durante toda la aventura y que deberá completar superando los retos y descubriendo las pistas que se esconden en cada rincón de Casa Seat Cupra".

La fachada del edificio contará con un calendario de adviento diseñado por el artista urbano TVBOY, el más grande de Barcelona según Seat, y tras sus ventanas "se irán descubriendo historias y protagonistas vinculados a Barcelona".

A pocos metros, en los Jardinets de Gràcia, se instalará un árbol de Navidad de más de 12 metros, coronado por una réplica de la estrella de 12 puntas de la Torre de la Virgen María de la Sagrada Família.

La instalación de este árbol está impulsada por la Asociación del Passeig de Gràcia en colaboración con Casa Seat Cupra y se enmarca en la celebración del Año Gaudí y la Capital Mundial de la Arquitectura 2026.