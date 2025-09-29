La magistrada Cristina Ferrando revalida como decana de los juzgados de Barcelona

La magistrada Cristina Ferrando vota en las elecciones al decanato de los juzgados de Barcelona - TSJC

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada Cristina Ferrando ha revalidado este lunes su cargo como decana de los juzgados de Barcelona, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Ferrando, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), era la única candidata a la convocatoria y ha obtenido 96 de los 102 votos de los magistrados que han participado en las elecciones al decanato.

Han acudido a las urnas 102 jueces de los 183 que tienen derecho a voto, lo que supone un porcentaje de participación del 55,74%.