Mal Pelo transforma en una versión en familia la coreografía 'Bach' en el Temporada Alta de Girona

Escena de 'Bach en família' - JORDI BOVER/TEMPORADA ALTA

GIRONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa y bailarina María Muñoz recupera dos décadas después 'Bach', una de las piezas más emblemáticas de Mal Pelo, para compartirla con Pep Ramis y sus tres hijos en una nueva versión que transforma el solo original en una creación para 5 intérpretes.

'Bach en família' se estrenará en España este jueves en El Canal-Centre de Creació d'Arts Escèniques de Salt, dentro del Temporada Alta de Girona, informa el festival en un comunicado.

La propuesta recupera el trabajo que Muñoz inició en 2004 a partir de una selección de preludios y fugas de 'El clave bien temperado' de Johann Sebastian Bach y que presentó una primera versión en el Temporada Alta de 2005.

Desde entonces, la pieza ha evolucionado en paralelo a la trayectoria artística y vital de la bailarina, adaptándose a los cambios de su cuerpo y su manera de entender el movimiento.

La incorporación de Pep Ramis y de sus hijos Martí, Paula y Sam abre una nueva etapa en este recorrido y convierte una investigación inicialmente individual en una experiencia de transformación familiar.

ESENCIA DEL SOLO ORIGINAL

En 'Bach en família', la música se convierte en el punto de encuentro de 5 sensibilidades y generaciones diferentes, manteniendo la esencia del solo original, concebido como un estudio del movimiento, la mirada, la respiración y la presencia escénica, pero incorpora nuevas medidas de interpretar y habitar las composiciones de Bach.

Para construir esta versión, Muñoz ha seleccionado nuevos preludios y fugas, buscando aquellos fragmentos que permitían establecer una relación particular con cada uno de los intérpretes.