Mancomunidades catalanas constituyen la Associació de Mancomunitats de Catalunya

Constitución de la Associació de Mancomunitats de Catalunya - ASSOCIACIÓ DE MANCOMUNITATS DE CATALUNYA

TARRAGONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

9 mancomunidades catalanas han constituido la Associació de Mancomunitats de Catalunya (AMC), una nueva entidad que nace con la voluntad de ser su "voz conjunta", reforzar la cooperación y defender sus intereses comunes ante las administraciones públicas.

El acto de constitución ha sido este miércoles en la sede de la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT) en L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), informa la organización en un comunicado.

Las mancomunidades fundadoras de este proyecto son, además de la MIDIT, la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès, la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, la Mancomunitat DeltaGestió, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, la Mancomunitat La Plana, la Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter, la Mancomunitat Taula del Sènia y la Mancomunitat Vall de Camprodon.

Durante la sesión constituyente se han aprobado por unanimidad los estatutos de la entidad, la relación de miembros fundadores y la constitución de la junta directiva, siendo el presidente de la Mancomunitat La Plana, Pere Medina, el elegido como presidente de la asociación.

La constitución culmina un proceso iniciado en el 2023 entre diversas mancomunidades con el objetivo de reforzar su reconocimiento institucional y generar espacios de colaboración estables.

OBJETIVOS

Medina ha destacado que los objetivos de la entidad pasan por trabajar coordinadamente para "defender un trato justo y equitativo en el acceso a los recursos públicos" ya que, sostienen, en estos momentos las mancomunidades quedan excluidas en diversas convocatorias de subvenciones públicas.

Una vez constituida formalmente la asociación inicia ahora una etapa "centrada en el despliegue de su actividad, la interlocución con la Generalitat, las diputaciones y otras instituciones" e invitan al resto de mancomunidades catalanas a unirse a la asociación para ampliar la red de cooperación.