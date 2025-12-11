Manel Dueso ofrece "un canto a la vida" en 'Jambo Bwana' en el TNC

Archivo - Fachada del Teatre Nacional de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director Manel Dueso ofrece "un canto a la vida" en la comedia sobre la hermandad y la supervivencia 'Jambo Bwana' en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), que se podrá ver del 17 de diciembre al 11 de enero en la Sala Petita.

En rueda de prensa, Dueso ha dicho que es una obra que trata sobre "ser amable con el otro" en un mundo deshumanizado y que lo ha querido contar en forma de cuento, con su parte brutal y su parte amable.

En la obra, protagonizada por Montse Germán, Antònia Jaume, Àurea Márquez y Usu Tambadou, tres amigas de toda la vida se reúnen para pasar el fin de semana juntas antes de Navidad ya que creen que una escapada les ayudará a curar sus heridas, pero el encuentro se convierte en días de excesos que les llevará a reconciliarse con el mundo y ellas mismas.

Dueso ha explicado que en sus obras habla de más de una temática y que en este caso, estas tres mujeres dejan atrás sus venganzas al conocer al mantero Samba, y ha dicho que se siente afortunado por ser "un contador de historias".

El director ha subrayado que en un momento en que "la ultraderecha quiere echar a todo el mundo", quiere explicar que se puede convivir y que lo más importante es el respeto al otro.