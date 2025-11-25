Mango y Acnur colaboran para impulsar la educación universitaria de mujeres refugiadas

El presidente de Mango, Toni Ruiz; el director general del Comité español de Acnur, Francesco Sciacca, y el director de Alianza del Sector Privado de Acnur, Jorge Olague. - MANGO

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mango, Toni Ruiz; el director general del Comité español de Acnur, Francesco Sciacca, y el director de Alianza del Sector Privado, Jorge Olague, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la educación universitaria de mujeres refugiadas, informa la marca en un comunicado este martes.

La alianza "busca ampliar el acceso a la educación universitaria para mujeres refugiadas a través del programa DAFI", implementado por Acnur.

Se enfoca en promover la educación terciaria y como parte de este compromiso, se entregarán 96 becas hasta el año 2027: 69 becas completas que cubrirán toda la trayectoria universitaria, y 27 becas de último curso, destinadas a apoyar a quienes están próximas a graduarse e incorporarse al mercado laboral.

Sciacca ha explicado que el apoyo de Mango "permite que estas jóvenes refugiadas puedan 'apuntar más alto' y soñar con un futuro donde puedan estudiar, trabajar y aportar a la sociedad".

El acuerdo se enmarca en el área de Acción Social de Mango, con la que la empresa "busca generar un impacto positivo en las comunidades donde opera".