Mango gana 242 millones en 2025, un 11% más

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

Mango cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 242 millones de euros, un 11% más que en el año anterior, ha explicado este jueves en rueda de prensa el presidente y consejero delegado de la empresa, Toni Ruiz.

Ruiz, acompañado por la directora financiera, Margarita Salvans, y el director de Expansión y Franquicias, Daniel López, ha añadido que los resultados "confirman el éxito" del Plan Estratégico de la empresa, y ha señalado que la marca ha crecido muy por encima del mercado.

La empresa cerró el año con una facturación de 3.767 millones, un 13% interanual más y su máximo histórico, y un Ebitda de 722 millones, un 13% más.

