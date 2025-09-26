Mango reabre su 'flagship' de la calle O'Donell de Sevilla tras reformarla y ampliarla

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mango ha reabierto este viernes su 'flagship' ubicada en el número 7 de la calle O'Donnell de Sevilla tras reformarla y ampliarla hasta 900 metros cuadrados, informa en un comunicado este viernes.

El local fue inaugurado en 2004 y comercializa las líneas Woman y Kids, y tras la renovación, introduce en la ciudad el concepto de retail New Med.

Este concepto "pretende reflejar el espíritu y la frescura de la marca y tiene una fuerte influencia de la cultura y el estilo mediterráneos".

Mango ha explicado que la tienda "rinde homenaje a la identidad sevillana", ya que ha colaborado con Cerámicas Sevilla 1952, que recupera la tradicional técnica de la 'cerámica de arista', propia del siglo XV y presente en monumentos históricos como el Palacio de los Marqueses de la Algaba.

Mango cuenta actualmente con 13 puntos de venta en Sevilla y 60 en Andalucía, y en los últimos meses también ha ampliado el punto de venta en el centro comercial Nervión Plaza y ha abierto dos tiendas 'stand-alone' de la línea Teen.