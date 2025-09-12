Archivo - Mango, reconocida como una de las Mejores Empresas del Mundo 2025 por la revista Time - MANGO - Archivo

Se sitúa en la posición 589 y es una de las 17 empresas españolas en el listado

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mango ha sido reconocida por segundo año consecutivo como una de las Mejores Empresas del Mundo, según el ranking 'World's Best Companies 2025' de la revista Time, informa la firma de moda en un comunicado este viernes.

La compañía destaca por ser una de las 17 empresas españolas en el listado y la única representante nacional en la categoría 'Apparel, Footwear & Sporting Goods'.

El informe, elaborado por Time y Statista, se basa en un análisis que evalúa a las compañías en tres dimensiones: satisfacción de los empleados, crecimiento de ingresos y sostenibilidad.

En esta edición, Mango ha escalado más de 400 puestos en el ranking, donde se ha situado en la posición 589, en reconocimiento a "sus buenos resultados, su apuesta por la sostenibilidad y su compromiso con las personas".

El ranking World's Best Companies 2025 identifica a las organizaciones más innovadoras y sólidas del mundo, ofreciendo una referencia clave sobre lo que define el éxito empresarial en la actualidad y sirviendo de guía a consumidores, inversores y responsables políticos.

RESULTADOS DE 2024

En 2024, Mango volvió a registrar "cifras récord" de facturación llegando por primera vez a los 3.300 millones de euros, un crecimiento que vincula a su Plan Estratégico 4E (Elevate, Expand, Earn y Empower), cuyo objetivo es superar los 4.000 millones de euros en ventas en 2026.

"El plan combina la expansión internacional, la innovación y la sostenibilidad con la mejora continua de la experiencia del cliente tanto en el canal físico como en el digital", explica la compañía.